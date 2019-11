Il violento nubifragio che si è abbattuto nell’entroterra cesenate, in Romagna, sta causando problemi. In particolare nel Comune di San Piero in Bagno dove si stanno registrando allagamenti in alcune zone della cittadina, in particolare di alcune strade, e nei pressi dello svincolo della E45. Il sindaco Marco Baccini e’ al lavoro con la Protezione Civile per i provvedimenti del caso.