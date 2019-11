Maltempo Pesaro Urbino: la Provincia rimuove i massi sulla strada “Delle Cesane”

La Provincia di Pesaro e Urbino è intervenuta con i propri cantonieri sulla strada provinciale 51 ”Delle Cesane” a Fossombrone, tra la zona ”Cittadella” e l’inizio del bosco demaniale, per rimuovere dalla carreggiata due grossi massi caduti dalla parete rocciosa in seguito al maltempo che si è abbattuto sul territorio. E’ stata anche posizionata, riferisce una nota, apposita segnaletica per la sicurezza stradale, con limite della velocità di circolazione a 30 km orari. I massi, posizionati al lato carreggiata, saranno rimossi dalla Provincia, che sta provvedendo anche a verificare la stabilità della parete rocciosa.