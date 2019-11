Maltempo Piemonte: Alessandria monitora il territorio, aperto Com

È aperto da questa sera, ad Alessandria, il Centro Operativo Misto comunale per il monitoraggio del territorio durante l’allerta maltempo. Raccomandata ai sindaci la messa in atto del piano di Protezione civile, domani le scuole di ogni ordine e grado sono aperte, come ribadisce l’amministrazione comunale sulla sua pagina Facebook. Rfi fa sapere che dalle prime ore di domani mattina sarà precauzionalmente ridotta a 30 chilometri orari la velocità dei treni fra Genova e Acqui Terme, con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora. I servizi potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Previsti, in caso di necessità, bus sostitutivi. Il maltempo ferma anche alcune iniziative. Il gruppo Facebook ‘Sei di Gavi Se’ fa sapere che è stata rinviata la messa in suffragio di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco morti nell’esplosione del cascinale di Quargnento. Il Comune di Novi Ligure, invece, ha sospeso la Fiera di Santa Caterina; salvo ulteriori allerte, dovrebbe svolgersi il 24 e 25 novembre.