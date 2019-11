Maltempo Piemonte: Borrelli e Gabusi incontrano i sindaci dell’alessandrino

Sala gremita e grande partecipazione all’incontro di oggi pomeriggio presso la Provincia di Alessandria, dove il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, l’assessore regionale del Piemonte alla Protezione civile Marco Gabusi e il presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi hanno incontrato i sindaci dei Comuni alessandrini colpiti dagli eventi di Maltempo del 19 -22 ottobre scorso. Lo rende noto la Regione Piemonte, sottolineando che l’incontro, finalizzato a illustrare le modalità di erogazione dei fondi destinati ai lavori di somma urgenza, segue di pochi giorni la firma dell’ordinanza da parte del capo Dipartimento Borrelli che assicura i primi 17 milioni per i lavori urgenti, a seguito della dichiarazione del governo di ‘stato di emergenza’, ottenuta il 14 novembre.

“Il capo Dipartimento Borrelli ha mostrato una vicinanza straordinaria al territorio – ha sottolineato l’assessore Gabusi -. Siamo stati in costante contatto quotidiano per seguire l’evoluzione della situazione nell’alessandrino e l’iter che ha portato all’ordinanza 615, simbolicamente firmata prima di quella di Venezia. Vogliamo continuare a essere al fianco dei sindaci: il capo Dipartimento e tutto il settore regionale sono in prima linea per continuare a seguire i prossimi step. Ribadiamo che siamo qua per seguire passo passo gli sviluppi e per semplificare il più possibile l’attività dei sindaci. Sappiamo bene che i fondi non sono infiniti, ma vogliamo che tutti siano in grado di coprire le somme urgenze”.

“Seguirà una seconda fase – ha concluso l’assessore Gabusi – che speriamo la Presidenza del Consiglio dei ministri voglia finanziare in maniera altrettanto importante”.Borrelli ha illustrato le misure applicative dell’ordinanza e ha sottolineato la vicinanza al territorio. “Vi posso assicurare – ha dichiarato – che noi vi accompagneremo fino a quando non ci sarà la sicurezza per il territorio. Lavoreremo tutti con grande impegno e mi auguro che si possa procedere quanto prima con la materiale erogazione dei fondi”.