Maltempo Piemonte: chiusa da questa sera la statale 659 nel Verbano-Cusio-Ossola

Anas chiude nel Verbano-Cusio-Ossola per allerta idrogeologica, dalle ore 22 di questa sera, la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. Il provvedimento riguarda il tratto tra Canza e Cascate Toce (Formazza). La chiusura, informa Anas, è stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta con livello di criticità arancione emanata da Arpa Piemonte con validità per le prossime 36 ore e come previsto dalla procedura di allertamento e dal piano per criticità idrogeologica della Regione Piemonte.