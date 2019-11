Maltempo Piemonte: crolli e voragini, disagi per la circolazione stradale

Anche a causa del maltempo, oggi la circolazione stradale è difficoltosa in Piemonte.

La A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud per il crollo di una pila del viadotto ‘Madonna del Monte’, investita ieri pomeriggio da una frana.

La A5 Torino-Aosta è interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa mentre i mezzi pesanti provenienti da Francia, Svizzera e Piemonte sono deviati verso il tunnel del Frejus, in Valsusa. La A21 Torino-Piacenza è interrotta in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Asti Ovest e Villanova d’Asti per una voragine apertasi ieri sera poco prima della barriera di Villanova in direzione Torino.

Dopo la notizia della voragine che si è aperta sull’autostrada Torino-Piacenza, il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha deciso di tenere chiuse oggi le scuole superiori: “La chiusura del tratto autostradale – ha spiegato il primo cittadino – potrebbe comportare un imprevisto aumento del traffico in città andando ad intasare ulteriormente le vie di accesso, per questo abbiamo deciso di chiudere tutti gli istituti superiori della città. Resteranno aperte invece le scuole elementari e medie“.