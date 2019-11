Maltempo Piemonte e Liguria: “Serve subito un piano investimenti”

“Un grande piano di investimenti sul dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio” da realizzare nel più breve tempo possibile. Lo chiedono, in una nota, la Cgil Piemonte e la Cgil Liguria, che chiedono di “usare le competenze scientifiche universitarie che abbiamo, usare bene i fondi gia’ disponibili e non utilizzati efficacemente per il rimpallo sulle competenze e l’impossibilita’ di progettazione e messa in opera dei piccoli comuni, le comunita’ montane e le Province”.

“E’ evidente a tutti – affermano Cgil Piemonte e Cgil Liguria – che si e’ perso fin troppo tempo. Il rischio isolamento e’ diventato una tragica realta’ ma non e’ un problema solo per la Liguria, perche’ a risentirne sara’ tutta l’economia del nord ovest, a partire dal basso Piemonte. Per questo serve un’iniziativa congiunta delle amministrazione delle due regioni. Le infrastrutture e la cura del territorio devono diventare una priorita’ dell’azione di governo a livello locale. Si ripristini nel piu’ breve tempo possibile la viabilita’ ordinaria, ma si cominci a lavorare per il futuro, per ridurre le tragedie e i danni che oggi subiscono le popolazioni. Si completino le opere gia’ finanziate e si reperiscano le risorse per quella “cura del ferro” che deve accompagnare la prossima entrata in funzione del terminal di Vado. Alla politica spetta il compito di farsi trovare pronta a quest’ultima prova di appello”.