Maltempo Piemonte: evacuata l’area golenale del Bormida, esonda l’Orba

Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese, è esondato il torrente Orba a Capriata, mentre continua a salire il livello del torrente Erro a Cartosio.

Sempre sull’Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179. Nell’Acquese e’ stata fatta evacuare per precauzione una famiglia residente in regione Sottorocca. Prime frane, una su strada Maggiora e una in regione Botti. Le precipitazioni non accennano a diminuire.

Arpa segnala che da mezzanotte a meta’ mattina, a Fraconalto, al confine con la Liguria, sono caduti 122 millimetri di pioggia; 68 a Rocchetta Ligure. Registrate raffiche di vento fino a 80 chilometri orari a Capanne di Cosola, sull’Appennino.

Si mobilita la Protezione civile in Piemonte

Protezione Civile in azione in Piemonte, dove il maltempo che da ieri sera ha fatto scattare l’allerta arancione sta causando i primi problemi. Dalla mezzanotte e’ operativa la Sala regionale di Torino. Aperte anche le Sale operative provinciali della Citta’ metropolitana di Torino, Cuneo, Biella, Asti e Alessandria, dove si registra l’esondazione dei primi torrenti e i primi allagamenti.

Lo Scrivia ha superato il livello di Guardia a Guazzora, stesso discorso nel Cunueese per l’Uzzone a Cortemilia. Nell’Alessandrino sono diciotto i comuni che hanno attivato il Centro operativo misto. I presidi regionali hanno distribuito 6 mila sacchetti di sabbia per la protezione passiva di fiumi e torrenti.