Maltempo Piemonte, l’appello di Cirio: “I sindacati garantiscano i treni”

Un appello ai sindacati delle ferrovie “affinché il servizio sul territorio piemontese, gravemente colpito dall’alluvione, venga garantito”. A rivolgerlo è il presidente della Regione, Alberto Cirio, alla vigilia dello sciopero dei lavoratori Fs. “Siamo vicini ai lavoratori per le legittime rivendicazioni sindacali – dice – ma sono certo comprendiate quanto in una circostanza cosi’ difficile il servizio ferroviario sia fondamentale per garantire la mobilita’ e aiutare i cittadini gia’ fortemente provati”.

“Sono ancora 128 le strade chiuse in Piemonte con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana e le attivita’ commerciali e produttive del territorio”, spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi. “I tecnici – aggiunge – stanno lavorando al ripristino quanto piu’ velocemente possibile, ma e’ necessario avere anche la collaborazione di tutti i soggetti per evitare di rendere la situazione ancora piu’ pesante”.