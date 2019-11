Per il distacco di cumuli di neve, caduti sulla carreggiata, e’ stata chiusa oggi pomeriggio la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ tra localita’ Canza e Riale, nel territorio di Formazza (Vco). Il divieto di transito e’ istituito per tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia tra i km 36,600 (frazione Canza) e 41,700 (Riale).