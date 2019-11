Maltempo Piemonte: oltre i 2000 metri fino a 2 metri di neve fresca

Fino a 2 metri e 10 centimetri di neve fresca oltre i 2000 metri. In Piemonte in quasi 4 giorni di Maltempol e nevicate in alta montagna sono state particolarmente abbondanti: in alcune zone – sono i dati del bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – lo spessore ha raggiunto i 160-210 centimetri oltre i 2.300-2.400 metri di altitudine.

In tutti i settori alpini del Piemonte si misurano 70 cm di neve fresca gia’ a 1600-1700 metri; a quota 2000 l’altezza e’ di 100-130 cm, con valori maggiori (130-150 cm) sulle Alpi Graie e Pennin e a sud sui settori al confine con la Liguria, 80-120 cm sulle Alpi Cozie. La nuova neve – spiega Arpa – e’ caratterizzata da un alto contenuto di umidita’ e da una densita’ media di 160-220 kg al metro cubo.