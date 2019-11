Maltempo Piemonte: peggiora la situazione dei fiumi Chisola e Po

“Dal pomeriggio di ieri stiamo monitorando minuto per minuto l’evoluzione del maltempo. In questo momento, a causa del perdurare delle piogge, è in peggioramento la situazione dei fiumi Chisola e Po. Invito per queste ragioni i cittadini di Barauda, Tetti Rolle, Tetti Piatti e Tagliaferro a evitare l’accesso agli scantinati e ai piani interrati“: è l’appello di Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, Comune alle porte di Torino, sotto forma di audio inviato a 11mila numeri di telefono. Il primo cittadino ha invitato i cittadini alla “prudenza negli spostamenti“. “Polizia municipale e protezione civile sono in presidio costante della città insieme ai tecnici del comune e alle aziende di manutenzione“.