Maltempo Piemonte: a Torino preallerta arancione per la piena del Po

Preallerta arancione per la piena del Po nel tratto cittadino di Torino.

Il culmine della piena è previsto intorno alle 12: il livello è considerato “decisamente inferiore alla piena del 2016“, spiega in un aggiornamento il Comune.

Nella tarda serata di ieri nel bollettino si consigliava di adottare, nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti.

Gli agenti di Polizia municipale e diverse squadre di volontari di Protezione civile monitorano e presidiano costantemente le aree più a rischio di esondazione.