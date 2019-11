Maltempo, piena dell’Arno: domani scuole chiuse a Pisa

Domani, 18 novembre 2019, scuole e asili di ogni ordine e grado rimarranno chiusi nel Comune di Pisa, chiusi dalle 18:30 di oggi fino alle 12 di domani anche gli esercizi commerciali e gli edifici pubblici: lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, in conferenza stampa assieme al responsabile della Protezione Civile, Luca Padroni.

I lungarni della città sono già chiusi da questa mattina e sulle spallette sono state montate le paratie come misura di sicurezza. Si avvicina infatti la fase critica dell’Arno il cui picco di piena, a Pisa, è previsto fra il tardo pomeriggio e prima di mezzanotte. “La situazione è sotto controllo – spiega il primo cittadino – ma vogliamo che ci sia meno gente possibile in giro in città. Stiamo concordando chiusure anche con Università, Scuola Normale e Scuola Sant’Anna“. Padroni ha aggiunto: “L’Arno è al secondo livello di guardia, 4,50 metri. Il genio civile lavorerà allo scolmatore che sarà aperto una volta arrivato al livello critico“.