Maltempo: la piena del Po passa nel mantovano senza fare danni

Sta passando senza danni nel mantovano l’ondata di piena del Po. Le golene sono allagate ma gli argini maestri tengono. Il Po a Borgoforte ha raggiunto gli 8,60 metri sopra lo zero idrometrico, dieci centimetri in meno del previsto grazie alla rottura di un arginello a Luzzara (Reggio Emilia) che ha rallentato la crescita dell’acqua nel vicino mantovano.

La prefettura e la protezione civile, per precauzione, hanno emanato altri ordini di evacuazione saliti cosi a 146 dai 73 di ieri. Continuano a rimanere chiusi i ponti di Viadana, Dosolo e San Benedetto po. La piena domani e’ prevista in transito a Sermide, ultimo lembo del mantovano e, quindi, della Lombardia, prima di imboccature il tratto finale in Veneto.