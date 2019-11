Maltempo, Aipo: “Criticità elevata per il transito della piena Po”

Il colmo di piena del fiume Po è transitato a Casalmaggiore (Cremona) con m 6,96 sullo zero idrometrico, sopra la terza soglia di criticità e sta transitando a Boretto (Reggio Emilia) con valori attorno a 7,75 metri.

Nel tratto da Casalmaggiore a Boretto la criticità rimarrà elevata ancora per le prossime 24 ore: è quanto informa Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Si conferma la criticità elevata per i tratti seguenti del fiume, fino alla foce.

Il colmo è previsto a Borgoforte (Mantova) in serata, e a Pontelagoscuro (Ferrara), nel corso della giornata di domani. I livelli di piena interessano le aree golenali. Il personale Aipo è in piena attività dalla sala servizio di piena centrale e tramite gli uffici operativi sul territorio, per il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle arginature e delle altre opere idrauliche di propria competenza, nonché per interventi sui ‘fontanazzi’, in stretto coordinamento con i sistemi nazionale, regionale e locali di protezione civile.