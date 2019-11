Maltempo: la piena del Po si abbassa nel tratto finale

“Il livello del Po a Pontelagoscuro si è abbassato di circa 20 centimetri rispetto a questa notte, anche in provincia di Rovigo dunque, nel tratto finale, i livelli stanno gradualmente scendendo“: lo ha dichiarato Massimo Valente, dirigente dell’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) responsabile per il Veneto.

Il picco della piena è transitato nella notte scorsa.

In Polesine si stanno registrando alcuni “fontanazzi” e fenomeni di filtrazione negli argini, strettamente monitorati.