Maltempo, piena del Po: Brescello verso la riapertura delle scuole

Il livello del Po si sta lentamente abbassando e la situazione nei Comuni che si affacciano sul fiume nel Reggiano sta rientrando nella normalita’. A Brescello si va infatti verso la riapertura delle scuole domani mattina, mentre Ghiarole, frazione sempre del paese di Peppone e don Camillo, restera’ sgomberata almeno per stanotte.

Gli oltre 200 abitanti fatti evacuare precauzionalmente ieri non potranno rientrare in casa finche’ l’idrometro – fa fede quello Aipo di Boretto – non scendera’ sotto i 7,50 metri, quota sopra alla quale scatta l’allerta. Una volta raggiunta questo livello di tranquillita’, potranno riaprire contestualmente anche i ponti (Guastalla-Dosolo e Viadana-Boretto) oltre alla Statale della Cisa (argine maestro) tra Luzzara e Brescello.