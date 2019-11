Maltempo, piena del Po: a Cremona sale a 4,37 metri, ancora allarme rosso

L‘ondata di piena del fiume Po è ancora oggetto di stretto monitoraggio in Lombardia: a Cremona questa mattina il fiume ha toccato i 4,37 metri sullo zero idrometrico. Situazione critica a Gerre de’ Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, sul Casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore dove è stata allertata un’aliquota del 10 Reggimento Genio Guastatori specializzato in movimento terra, per garantire tempestiva operatività.

All’isola Pescaroli ieri sera il livello era di 4,60 metri e questa mattina alle 8 a 4,95, con la piena ancora in transito a Piacenza; il livello massimo previsto per Isola è di 5.20-5.50 metri, previsti per la tarda serata di oggi.

Il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha riconvocato per mezzogiorno il tavolo dell’Unità di Crisi a cui parteciperanno i rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, i responsabili delle componenti della protezione civile provinciale e i 13 sindaci dei Comuni rivieraschi interessati alla piena.