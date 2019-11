Maltempo, piena del Po: preoccupazione nel Cremonese, stretto monitoraggio in Emilia

Prosegue lo stretto monitoraggio del fiume Po nella pianura emiliana dove sta transitando in queste ore la piena e è in vigore l’allerta rossa per criticità idraulica.

Il Comune di Guastalla, nel Reggiano, rende noto che alle 08:45 le acque hanno raggiunto 7,75 metri sormontando la Cinta Boschetto e poi defluendo verso il parcheggio Ragazzi del Po.

Al lavoro per tutta la notte la Protezione Civile che anche a Brescello ha controllato il fiume: ieri è stata evacuata la frazione di Ghiarole – oltre 200 persone – e oggi le scuole sono chiuse.

Il Po a Cremona ha toccato il suo colmo di piena ieri, a mezzogiorno, a 4 metri e 40 centimetri sopra lo zero idrometrico: ora cala al ritmo di soli 3 cm l’ora all’idrometro cittadino e ha iniziato il suo progressivo decremento anche a Casalmaggiore (Cremona) dove al momento della massima portata, transitata tra l’alba e le 06:30 di questa mattina, ha sfiorato i 7 metri sopra lo zero, fermandosi a 6 metri e 98 cm.

Nel Cremonese e nel Casalasco le golene sono ancora invase e società canottieri, abitazioni, ristoranti e aziende agricole sono allagate.