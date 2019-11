Maltempo, Piena del Po: “Previsto incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano”

Massima allerta su tutta l’asta del Po in Emilia Romagna, dal Pavese fino al delta del fiume: a Ponte Becca (Pavia) il fiume ha raggiunto i 5 metri e 90, 40 centimetri sopra la terza soglia di attenzione (a 5 metri e 50).

A Piacenza il fiume ha toccato invece i 7 metri e 62 cm, 60 cm circa sopra la soglia 3 di attenzione (a 7 metri). Le golene aperte del fiume, ha spiegato AIPo, vengono allagate, non ancora le golene chiuse (con argine maestro di difesa) nel parmense, nel reggiano e nel mantovano. Massima attenzione agli argini del fiume, in considerazione di possibili infiltrazioni o fontanazzi.

“I livelli del fiume Po sono ancora in crescita nella zona piemontese e si prevede, nell’arco delle prossime 24-48 ore, un incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano del Po, con il superamento della soglia 3 di criticità alla sezione di Piacenza,” ha spiegato l’AIPo, al termine di un incontro in prefettura a Piacenza. A Castelsangiovanni il sindaco ha firmato ieri sera un’ordinanza urgente di evacuazione della popolazione e la chiusura di ogni attività economica, commerciale e produttiva di tutte le abitazioni e complessi agricoli presenti lungo la strada di Ponte Vecchio e località Coppalara. L’ufficio di Protezione Civile del Comune di Piacenza ha diramato un appello alla cittadinanza raccomandando di non avvicinarsi al fiume Po e ai corsi d’acqua Trebbia e Nure.