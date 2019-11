Maltempo, piena del Reno: nel Bolognese 250 evacuati

Evacuate circa 250 persone a Longara, frazione del Comune di Calderara (Bologna), in vista della piena del Reno, attesa nel pomeriggio: lo ha deciso il sindaco Giampiero Falzone, con un’ordinanza a tutela dell’incolumità dei cittadini che abitano in prossimità dell’argine.

I residenti devono lasciare le proprie abitazioni e possono andare, “qualora non abbiano una propria alternativa, presso il punto di accoglienza allestito presso il Centro Sportivo Pederzini, Via Garibaldi 8“.