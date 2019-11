Maltempo, è pieno inverno in montagna: tanta neve tra Alto Adige e Veneto

E’ pieno inverno sulle Dolomiti e in generale sulle montagne dell’Alto Adige e del Veneto.

Si registrano nuovi accumuli: 5 cm ad Obergeggen, 15 cm a Pennes e 20 cm a Ladurns sopra Fleres.

La prossima notte la neve potrebbe scendere fino al fondovalle. Questa settimana – ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – “arriverà molta altra neve“.

Il maltempo sta colpendo il Veneto con un doppio sistema di perturbazioni: si registrano piogge diffuse sulla regione, e a Venezia una situazione eccezionale per i picchi di alta marea. Il centro Arpav di Teolo rende noto che stamani le precipitazioni, con massimi di 20 mm, hanno interessato soprattutto la parte centro settentrionale e orientale del Veneto, come il Cansiglio e la costa veneziana. I fenomeni si intensificheranno tra stasera e la prossima notte.

Il Veneto è stretto in queste ore da un doppio sistema di perturbazioni: uno posizionato con minimi sul Mediterraneo centrale, l’altro in avvicinamento da nordovest. In montagna nevica dalle quote intorno ai 1800-2000 metri: in serata le temperature tenderanno a calare, e il limite delle precipitazioni nevose scenderà nuovamente, fino alle vallate.