Maltempo: piogge torrenziali in Val Nervia, fitte nevicate in Valtellina

Piogge torrenziali hanno generato un’ondata di acqua e fango che ha rischiato di travolgere questa mattina diverse auto che percorrevano la strada provinciale della Val Nervia: la provinciale si è trasformata in un fiume in piena tra Isolabona e Dolceacqua e l’acqua mista a fango ha sfiorato le automobili che hanno rischiato di essere trascinate a valle.

Molte squadre di vigili del fuoco sono impegnate in Val Nervia per allagamenti.

In Valtellina e Valchiavenna si registrano temperature in calo e forti piogge sul fondovalle, mentre alle quote superiori ai 1600 metri le nevicate sono intense.

Le località maggiormente interessate da precipitazioni nevose sono, al momento, Livigno, Madesimo e Valfurva.

I principali passi alpini, compreso il Foscagno che collega Livigno al resto della Lombardia, sono transitabili con catene montate.