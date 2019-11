Maltempo Pisa, il sindaco: “Il nostro Mose ottocentesco ha funzionato, emergenza finita”

“Ero preoccupato ma per fortuna è tutto filato liscio. E il nostro sistema dei panconcelli, una sorta di ‘Mose ottocentesco‘, ha funzionato e ora possiamo tirare un sospiro di sollievo visto che non abbiamo subito alcun danno. Così come hanno ben funzionato il sistema di difesa del bacino del Roffia e dello Scolmatore“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante una conferenza stampa in prefettura dichiarando chiusa l’emergenza dovuta alla piena dell’Arno.

Ora il fiume è sceso sotto il secondo livello di guardia a 4,43 metri, ma le ultime 48 ore sono state critiche: il prefetto Giuseppe Castaldo ha ammesso che “da sabato sera la situazione ci appariva estremamente impegnativa e altrettanto risultava ieri mattina secondo i modelli di protezione civile, quindi abbiano tempestivamente attivato nella riunione di ieri alle 6 tutte le misure di prevenzione che ci hanno consentito di agire con ragionevole tranquillità“.