Maltempo Pisa, il sindaco: “Probabile piena dell’Arno domani alle 19”

“I modelli della Protezione civile prevedono che Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena del fiume Arno per domani alle 19“, ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti al termine di una riunione convocata in prefettura in seguito all’allerta meteo arancione che investe da stasera anche il territorio pisano. “Abbiamo appena terminato una riunione operativa – ha aggiunto Conti – e stiamo monitorando le possibili criticità conseguenti all’allerta meteo arancione diramata per rischio idraulico, riferita all’Arno. Domani alle 6 ci sarà un’altra riunione, durante la quale decideremo se mettere in atto il piano della protezione civile per fronteggiare l’eventuale emergenza che si potrà verificare in base ai cumulati di pioggia che si verificheranno stanotte”.