Maltempo, prima onda della piena del Po a Cremona: resta l’allarme rosso

L’allarme rosso non passa nel Cremonese dove il fiume Po tra le 14 e le 17 ha toccato i 4.39 metri sopra lo zero idrometrico. Per questa ragione l’Aipo conferma il livello rosso di criticita’ per il capoluogo, dove sono state allagate la strada alzaia e le canottieri rivierasche.

Situazione ancora critica anche per i 13 comuni rivieraschi dove i livelli attuali subiranno un ulteriore incremento a Gerre de’ Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo e Gussola, Torricella del Pizzo e Casalmaggiore. A Casalmaggiore la piena sfiorera’ questa a 7.14 metri sullo zero idrometrico all’alba di domani. Il prefetto Vito Danilo Gagliardi ha chiuso la riunione programmatica chiedendo la messa in sicurezza delle aree indicate come “a rischio”.