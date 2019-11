Maltempo, situazione critica in Puglia: Murge sott’acqua, oliveti allagati e alberi secolari sradicati [FOTO]

Il maltempo che ha colpito la Puglia nelle ultime ore, ha provocato gravi danni sulle Murge. La SP160 è ancora bloccata per la caduta di due grossi alberi secolari che ostruiscono il transito. Difficoltà per molti automobilisti che, in assenza della segnaletica di deviazione, sono costretti a manovre di inversione tardive. La strada è un importante percorso alternativo sia per Santeramo che per Matera, oltre che per la zona industriale di Jesce. Anche un percorso alternativo per Matera o per Borgo Venusio, la SP 42, è al momento bloccato da caduta alberi.

Straripati molti canali irrigui lungo la SP 41 che da Altamura porta a Laterza e Castellaneta. La Murgia sembra essersi trasformata in una fiumara e le antiche lame sono diventate letto di torrenti, come si evince da alcune fot nella gallery a corredo dell’articolo. Risulta seriamente compromessa la raccolta delle olive, forte vento e allagamenti hanno provocato la caduta del prezioso frutto. Tanti oliveti sono completamente allagati.

