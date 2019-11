Maltempo Puglia: danni ingenti dopo la grandinata in Salento

Un’eccezionale grandinata si è abbattuta nelle ultime ore in provincia di Lecce, soprattutto nella zona di Parabita, e ha prodotto danni ai campi di verdure invernali: lo rende noto Coldiretti Puglia che ha accertato l’azzeramento delle colture di cavoli, broccoli, cime di rapa e delle piantine di fragole appena messe a dimora.

“Gli eventi climatici estremi – denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – aggravano il rischio di desertificazione in Puglia, dove in soli 2 mesi sono stati registrati 25 episodi meteorologici straordinari tra tornado, trombe d’aria e grandinate improvvise, che si alternano a persistenti periodi di siccità. Vaste aree del foggiano, del leccese e del tarantino sono ad alto rischio desertificazione, a rischio medio alcune zone della provincia di Bari. Servono intervertenti infrastrutturali per non disperdere l’acqua piovana e manutenzione ordinaria e straordinaria di canali di scolo, invasi e reti irrigue, abbandonati da decenni“.