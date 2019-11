Maltempo Puglia: danni a Taranto e Bari, alberi sradicati e aerei dirottati

Pioggia e vento in Puglia: a Taranto si segnalano tanti danni e disagi. Alberi sradicati in diverse zone della città. Tutti gli istituti scolastici sono chiusi per ordinanza del sindaco.

I livelli degli argini e dei canali sono al momento sotto controllo.

A causa del maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento Alitalia decollato da Linate.

Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per allagamenti di box e garage ad Altamura, e per alberi divelti a Santeramo in Colle. La pioggia ha creato disagi alla circolazione anche sull’autostrada, nel tratto tra Trani e Giovinazzo, e sulle SS231 e SS96.