Maltempo Puglia, Emiliano: “Chiesti al governo 50 milioni per i danni”

“Noi abbiamo gia’ chiesto al governo di essere inseriti nel decreto che verra’ credo varato a breve per Venezia, abbiamo gia’ avanzato una richiesta per 50 milioni di euro che sono piu’ o meno la quantificazione attuale dei danni che hanno subito il litorale e molti comuni anche dell’interno dove le trombe d’aria e le mareggiate hanno provocato danni gravissimi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Brindisi dove incontrera’ sindaci e presidenti della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto per fare il punto sull’emergenza Maltempo.