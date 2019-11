Maltempo Puglia: mareggiate, temporali e blackout in Salento

Maltempo nelle scorse ore in Salento: si sono registrate mareggiate e forti venti dai quadranti meridionali.

Disagi sono stati segnalati soprattutto lungo le coste, in particolare a Porto Cesareo, dove sono rimaste danneggiate alcune imbarcazioni.

Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul versante jonico generando blackout e disagi alla viabilità.

A Gallipoli si registrano ancora in queste ore problemi alla rete telefonica e alla connessione internet.

La Regione Puglia ha diffuso ieri un’allerta meteo codice giallo valido fino al pomeriggio di oggi.