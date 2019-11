Maltempo Puglia: SP26 devastata dalle piogge, strada erosa e franata [GALLERY]

maltempo Puglia Ilche nei giorni scorsi ha interessato laha causato ingenti danni ai trasporti e alle strade.

In particolare risultano molto disagiate le condizioni della SP26 che da Gravina in Puglia (Bari), lasciando la ex SS.96 , consente di raggiungere la Diga del Basentello.

Nel periodo invernale o dopo precipitazioni abbondanti essa si presenta pressoché intransitabile oltre che pericolosissima a causa del mare di fango che la invade. Nel tratto finale, inoltre, risulta anche parzialmente erosa e pericolosamente franata.

Di seguito un reportage fotografico a cura di Franco Labarile.