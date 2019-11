Maltempo: quattro persone bloccate in auto a Roma, due minori salvati dai Vigili del Fuoco

Quattro persone, tra cui due minori, bloccate nelle proprie auto a causa della forte pioggia sono state salvate dai vigili del fuoco su via Ardeatina, a Roma. E in città sono stati diversi gli interventi, almeno 50, per allagamenti di appartamenti, di cantine e di garage. E sono tanti anche gli alberi caduti in strada. Problemi a causa del Maltempo si registrano anche sul litorale romano: ad Anzio e a Lavinio, in localita’ Lavinio Lido Cincinnati e a Villa Claudia sono stati inviati gli uomini del Nucleo Saf fluviale. Tra gli interventi si segnala anche l’incendio di una centrale elettrica che ha bloccato le forniture di corrente in via Giuseppe Parini, nei pressi del comune di Padiglione. Al momento, secondo quanto si apprende dai pompieri, non vi sarebbero persone rimaste ferite.