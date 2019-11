Maltempo Reggio Calabria, le FOTO della città allagata e i dati pluviometrici

Fortunatamente non ci sono morti ne’ dispersi a Reggio Calabria, colpita nella notte da un intenso nubifragio che ha provocato pesanti allagamenti in gran parte della città. Tuttavia le criticità più gravi sono tutte provocate dalla cattiva gestione del territorio e soprattutto dall’emergenza rifiuti, con cumuli di spazzatura che giacciono da settimane abbandonati in ogni portone per i disservizi del porta a porta. Proprio la spazzatura, a Reggio, ha ostruito i tombini e provocato gli allagamenti. Ha piovuto molto, ma non tantissimo: è caduta un decimo della pioggia di ieri a Genova, meno della metà di quella di Torino. E’ stato un normale, per quanto forte, acquazzone autunnale. Ecco, infatti, i dati pluviometrici giornalieri (fino alle ore 12:00) del territorio reggino:

130mm a Santa Cristina d’Aspromonte

a Santa Cristina d’Aspromonte 96mm a Molochio

a Molochio 94mm a Cardeto

a Cardeto 83mm a Giffone

a Giffone 82mm ad Antonimina

ad Antonimina 80mm a Cittanova

a Cittanova 76mm al Laghetto di Rumia

al Laghetto di Rumia 71mm a Rosario Valanidi

a Rosario Valanidi 71mm a Rizziconi

a Rizziconi 69mm a Polistena

a Polistena 64mm a Terreti

a Terreti 62mm a Bova

a Bova 62mm a Sant’Alessio in Aspromonte

a Sant’Alessio in Aspromonte 60mm a Roccaforte del Greco

a Roccaforte del Greco 60mm a Morloquio

a Morloquio 57mm a Platì

a Platì 56mm a Locri

a Locri 54mm a Reggio Calabria Centro

a Reggio Calabria Centro 53mm a San Luca

a San Luca 52mm ad Ardore

ad Ardore 51mm a Marina di Gioiosa Jonica

a Marina di Gioiosa Jonica 51mm a Bovalino

a Bovalino 47mm a Rosarno

a Rosarno 46mm a Melia di Scilla

a Melia di Scilla 46mm a Solano Superiore

a Solano Superiore 40mm a Catona

a Catona 40mm a Roccella Jonica

a Roccella Jonica 35mm a Sinopoli

a Sinopoli 33mm a Montebello Jonico

a Montebello Jonico 29mm a Scilla

a Scilla 28mm a Gioia Tauro

a Gioia Tauro 27mm a Bagnara Calabra

a Bagnara Calabra 18mm a Palmi

Nulla d’eccezionale, quindi, in termini meteorologici. Tanto è bastato, però, per mandare in tilt la città, costringere la Prefettura ad attivare l’Unità di Crisi e la popolazione della zona Sud a spalare il fango dagli scantinati.

Adesso è in atto una breve pausa, ma continuerà a piovere a intermittenza fino a domani sera, con rovesci a tratti intensi.

