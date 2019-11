Maltempo: riaperto tratto dell’A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma.

Il tratto era stato chiuso nelle prime ore del mattino per consentire attività di pulizia e ripristino del piano viabile interessato dall’intenso nubifragio notturno che, accompagnato da forti raffiche di vento, in prossimità del km 345, ha portato numerosi detriti insieme ad alcuni alberi provenienti dall’adiacente rilevato. Una vettura è rimasta coinvolta ma gli occupanti illesi.

Autostrade per l’Italia sottolinea che attualmente il traffico transita con regolarità su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Proseguono le attività di pulizia e ripristino dell’asfalto da parte della Direzione 4° Tronco di Firenze con l’impiego di una squadra di 15 uomini e l’ausilio di più mezzi.