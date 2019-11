Maltempo: rischio valanghe, chiusa anche la statale 25 del Moncenisio

Per il rischio valanghe e’ chiusa la statale 25 del Moncenisio, nei pressi del confine di Stato. Il proseguimento francese della statale era gia’ chiuso per la stagione invernale. Lo rende noto l’Anas. In giornata era gia’ stata chiusa, sempre per rischio valanghe, la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza, tra le localita’ Passo, nel comune di Premia, e Riale, nel comune di Formazza. Chiuse per lo stesso motivo anche la strada statale 21 del Colle della Maddalena, nel tratto compreso tra Argentera e il confine francese, e la statale 33 del Sempione nei pressi del confine svizzero.