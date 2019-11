Sono circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore a Roma e in provincia a causa del maltempo. La maggior parte delle segnalazioni, circa un 80% per caduta di alberi, per rami pericolanti, per tegole, per caduta di pali pubblici e per infiltrazioni d’acqua in appartamenti. Il restante 20% per soccorso ordinario.