Maltempo Roma: alberi in strada e allagamenti, disagi alla circolazione

Alberi e rami caduti in carreggiata, allagamenti nei sottopassi e strade chiuse con rallentamenti della circolazione: ieri il maltempo ha colpito anche Roma, con piogge e raffiche di vento, con ripercussioni soprattutto sulla viabilità che si fanno sentire ancora oggi. Attualmente il sottopasso della Stazione Tiburtina, altezza Via Tiburtina direzione Gra, è chiuso a causa di un allagamento. Nelle scorse ore venivano segnalati disagi alla circolazione anche in via Ettore Fieramosca, dove il sottopasso si era allagato, e in Via Portuense in prossimità di via Bartolomeo Cristofori. Ancora chiusa Via Giustiniano Imperatore all’altezza di Vicolo di Grotta Perfetta, vicino alla stazione San Paolo della Metro B. Interdetto anche l’utilizzo della stazione Manzoni della Metro A: un allagamento ha causato un guasto tecnico che ha portato alla chiusura temporanea della stazione.