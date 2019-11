Maltempo Roma: allagamenti e alberi caduti, oltre 150 interventi dei vigili del fuoco [VIDEO]

Alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Sono stati numerosi gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale e la provincia romana. Il temporale non ha risparmiato alcuna zona di Roma: da Portuense a Cinecittà, fino ai Castelli Romani.

Oltre 150 gli interventi dei pompieri per alberi caduti sulla carreggiata e rami pericolanti. Ma non solo. A causa del forte vento sono caduti cornicioni e tegole dai fabbricati, e per la pioggia è stato necessario disattivare i quadri elettrici di impianti e fabbricati condominiali. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non si segnalano ne’ feriti ne’ strutture evacuate.