Maltempo Roma: allagamenti e traffico intenso

Giornata di allagamenti e traffico intenso a Roma a causa delle forti piogge: si registra traffico fortemente rallentato su via Cristoforo Colombo e via del Mare, nel quadrante sud della Capitale.

Sul posto pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione.

Traffico intenso anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina.

Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti.