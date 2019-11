Maltempo Roma: ancora disagi sulle strade

A seguito del maltempo dei giorni scorsi nella mattinata di oggi si registrano ancora disagi sulla rete stradale di Roma: risultano ancora chiuse a causa di allagamenti via del Fosso della Magliana tra Via Portuense e Via della Magliana e il sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII. Temporaneamente chiusa Via Pescara, fra Via Enea e Via Mirandola, a causa del dissesto del manto stradale.

Tra via Portuense e via della Magliana sono in corso lavori di potatura e messa in sicurezza.