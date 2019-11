Maltempo Roma, caditoie intasate: numerosi interventi per ‘liberarle’ 

E’ costante il monitoraggio della situazione delle caditoie in citta’, facendo degli interventi mirati sul territorio dopo le piogge di queste ore. Le criticita’ riscontrate sono soprattutto nel VII, VIII, IX e X municipio. Lo riferisce una nota del Campidoglio. Per sbloccare le caditoie i tecnici stanno utilizzando anche il canal jet, un dispositivo che permette di eliminare le foglie presenti sulla strada. Prevista la rimozione dei rifiuti, garantita da Ama, che stazionando in superficie non consentono un regolare deflusso dell’acqua.

Gli interventi di oggi sono stati realizzati in via Ostiense, lungotevere San Paolo, viale del Tintoretto, nelle zone piu’ critiche di via Cristoforo Colombo e viale dell’Oceano Atlantico, viale dell’Umanesimo, via Laurentina, via Domenico Jachino, via Cesare Pavese, via Oderisi da Gubbio angolo via Grimaldi, viale Marconi e via Portuense, angolo via Usini. A viale Jonio angolo via val Melaina, nel III Municipio, le caditoie erano completamente ostruite e danneggiate dalle radici degli alberi.

Su via Salaria sono stati risolti diversi allagamenti fino all’uscita del Grande Raccordo Anulare. Ripristinata la circolazione su via di Tor Bella Monaca all’incrocio con via Casilina. Eseguiti interventi anche su via Prenestina e viale Palmiro Togliatti. Altre operazioni sono state eseguite a via Alceo, via Tirteo, a sud della citta’, e a via Girolamo Benzoni, via Magna Grecia, via Tuscolana, via della Stazione Tuscolana e via Appia Pignatelli. Negli ultimi tre mesi sono stati effettuati piu’ di 2.000 interventi in tutta la citta’, operazioni che hanno consentito di ripristinare il normale deflusso dell’acqua nelle caditoie interessate. Inoltre e’ stato stanziato un milione di euro per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle caditoie, per affrontare e risolvere le criticita’ presenti sul territorio.