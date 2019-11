Maltempo Roma: rischio smottamento, evacuate 2 famiglie a Lanuvio

A causa del maltempo ieri sono state evacuate due famiglie a Lanuvio, vicino Roma.

I carabinieri della stazione di Lanuvio e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ezio Tarantelli dove, a causa delle forti piogge, si è aperta una voragine in corrispondenza della rete fognaria e sussisterebbe il pericolo di uno smottamento del terreno. Le famiglie sono state accolte in un agriturismo.