Maltempo, allagata la stazione metro di Roma: chiusa la fermata Manzoni

Allagata a causa del nubifragio di ieri la stazione metro Manzoni di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’acqua ha raggiunto gli impianti delle scale mobili. Da stamattina la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni.

Per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo, nella Capitale sono stati “complessivamente effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. In alcuni casi e’ stato dato supporto a cittadini con problemi alle automobili. In campo circa 60 associazioni di volontariato su tutto il territorio capitolino, 3 squadre del Servizio Giardini”, fa sapere il Campidoglio comunicando anche che ieri sera si e’ chiuso il “Centro Operativo Comunale (Coc), riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo”.