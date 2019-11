Maltempo Roma, strade allagate e disagi alla circolazione: albero cade su auto, grave giovane

Un giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dei Castelli nella serata di ieri: era al volante dell’auto distrutta da un albero caduto a causa del maltempo ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Genzano.

Nella notte in via Cassia Nuova, nei pressi di Corso Francia, nella Capitale, un altro albero è caduto su auto in transito: l’automobilista è rimasto illeso.

Sono circa 190 gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati nelle ultime ore a Roma a causa del maltempo per allagamenti, alberi caduti, pali pericolanti e soccorsi vari. Interessata tutta Roma e provincia, in particolare colpite le zone di Cerveteri, Santa Marinella e Civitavecchia.

Tanti i disagi alla circolazione e rallentamenti stradali questa mattina a Roma, dovuti alle forti raffiche di vento che questa notte hanno sferzato la città. Si segnalano code in via della Giustiniana altezza via Melegari a causa delle presenza di alberi sulla carreggiata. Stessa situazione in via di Casal Selce all’altezza della rampa per via Aurelia.

Chiuso per allagamento il sottopasso di Lungotevere in Sassia così come via di Donna Olimpia nel tratto vicino a via Vitellia.