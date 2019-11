Maltempo Roma: strade allagate e disagi alla circolazione

Dopo l’ondata di maltempo proseguono a Roma i disagi, in particolare in riferimento al traffico: dopo il maxi ingorgo di ieri, causato da un tunnel allagato, è stata riaperta la Galleria della nuova Circonvallazione Interna sulla Tangenziale Est, dove sono terminati gli accertamenti tecnici. Si segnalano comunque code sulla Tangenziale Est tra via Salaria e via della Moschea. Ttraffico intenso su Lungotevere da Ponte Sisto a Ponte Vittorio Emanuele II. Chiuso per allagamento il sottovia su Lungotevere in Sassia. Code su Lungotevere anche da Piazza Adriana e Ponte Garibaldi.

Oggi il sistema di Protezione Civile segnala allerta gialla con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco.