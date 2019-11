Maltempo Salerno: alberi e rami caduti, allagamenti nelle strade

Disagi nel Salernitano a causa delle piogge intense, soprattutto alla circolazione.

Segnalati allagamenti in diverse strade: i vigili del fuoco hanno eseguito sopralluoghi nell’agro nocerino sarnese e a Scafati. Sulla SS163 a Positano, in costiera amalfitana, è stato istituto il senso unico alternato per la messa in sicurezza del costone. Rami di alberi e pietre sono caduti sulla sede stradale.