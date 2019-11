Maltempo Salerno: la Guardia Costiera salva 2 persone su una barca a vela

La Guardia Costiera di Salerno ha tratto in salvo nella notte due persone su una barca a vela di dieci metri in balia delle onde, al largo di Conca dei Marini.

La richiesta di soccorso è arrivata tramite il dispositivo radio in uso alla sala operativa della Guardia Costiera di Salerno: è stata effettuata da una donna che si trovava in compagnia di un uomo, a bordo di una barca con motore in avaria e che stava procedendo con una sola vela, sfruttando esclusivamente la forza del vento.

Al momento della segnalazione, all’esterno del porto di Salerno si registravano raffiche di vento di circa 30 nodi (60 km/h) e onde alte oltre 4 metri.

All’arrivo dei mezzi di soccorso, i due occupanti della barca a vela erano in buono stato di salute e non hanno richiesto assistenza medica. L’unità è stata successivamente ormeggiata in sicurezza nel porto di Salerno.