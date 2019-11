I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti a Sovicille, in località Brenna, per soccorrere alcune persone rimaste bloccate a causa dell’acqua in aperta campagna. Tre persone e una bambina sono state verricellate dall’elicottero ‘Drago’, mentre per tre uomini e otto cani è stata fatta una cordata e sono stati recuperati da personale dei vigili del fuoco a terra. Successivamente è stata recuperata anche un’auto.